Голосовали 4 млрд человек! Как выборы 2024 года изменят мировое будущее?

Уходящий 2024-й изменил геополитическую расстановку сил, а еще стал годом супервыборов. Голосования прошли почти в 80 странах, в которых участвовали более 4 миллиардов человек. Это было настоящее электоральное цунами, которое не повторится в ближайшие пару десятков лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие избирательные кампании стали показательными. К примеру, в Грузии, где сегодня, 29 декабря, состоялась инаугурация нового главы государства, хотя и старый до конца держался за власть. Только утром Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, но обещала не теряться. О том, как разворачивалась ситуация в Грузии и в других странах, где электоральные кампании подсветили многие проблемы, и на что они повлияли, напомнят наши корреспонденты.

Мировая политическая мелодрама – не иначе. Роковая дама, один из главных героев на волоске от тюрьмы, экшен со стрельбой, другие неожиданные повороты и интрига до самого финала. Безусловно, самой яркой избирательной кампанией года были президентские выборы в США. В Демпартии произошел внутренний переворот, Байден, кажется, неожиданно для самого себя снялся с гонки. Его сменила преемница Харрис. Она могла бы стать первой женщиной-президентом... Если бы не Трамп. Теперь уже избранный лидер заметно опередил оппонентку, но едва не поплатился жизнью за свое желание уже во второй раз сесть в президентское кресло. Убить кандидата, причем дважды – ставки на выборы в США были весьма высоки!

Практиковали в Штатах и электронное голосование, но оно оказалось предвзятым. Кажется, эти шайтан-машины проплачены Демпартией, не иначе. Или откуда взяться такой любви к едва знакомой Харрис? Но даже протесты роботов не помогли ей выиграть, а вот Трамп уже вовсю готовится к инаугурации, которая состоится 20 января. Будущее пока видится весьма смутно, хоть и небезнадежно. Страна может восстановить былую технологическую мощь, считают аналитики. Они прогнозируют ужесточение миграционной политики, снижение налоговой ставки. А на внешних рубежах – возможные переговоры по Украине и в целом стремление к дипломатии, один из ключевых принципов Трампа.

Financial Times:

Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены.

Париж стоит мессы. Крылатое выражение французского короля Генриха IV вполне могло бы стать слоганом уходящего года для Франции. Ведь там, пардон, отпевали политический труп. Мистификация или даже метаморфозы начались тогда, когда рейтинг Макрона неумолимо сорвался в крутое пике. И тогда президент Пятой республики пошел ва-банк – на досрочные парламентские выборы. Но то, что должно было стать спасением, обернулось грандиозным провалом. Партия президента проиграла. На этом сюрпризы не закончились. Чтобы остаться у власти, она подписала договор с дьяволом, войдя в коалицию с бывшими противниками. Полный сюрреализм оказался, видимо, новым демократическим приемом. Выходит, в парламентской республике вообще нет разницы, за кого голосовать.