Год со дня начала боевых действий в секторе Газа – аналитика большого ближневосточного конфликта

7 октября – трагическая дата для жителей Ближнего Востока. Ровно год конфликту в секторе Газа. Все началось с беспрецедентной атаки ХАМАС на юге Израиля. Ее жертвами стали в основном мирные жители, более 250 человек попали в плен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развернувшиеся после захвата заложников боевые действия привели к серьезному миграционному кризису во всем регионе и гуманитарной катастрофе непосредственно в секторе Газа. Из-за израильской блокады людям не хватает медикаментов, продовольствия и топлива, практически полностью нарушена подача электричества и воды. Последствия военной операции ЦАХАЛ поражают не только объемом разрушений, но и количеством жертв. По официальным данным, за год в секторе погибли более сорока одной тысячи человек. Чудовищное количество детских смертей – более четверти от общего числа погибших.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия):

Еще никогда ранее не проводился подобного рода геноцид против в том числе мирного населения, которое очень плотно проживало и проживает, того же сектора Газа. То есть складывалось впечатление, что израильтяне в отместку на внезапно нанесенный удар решили окончательно решить палестинский вопрос в секторе Газа путем полного уничтожения этого сектора. И вот такого тоже в истории арабо-израильского конфликта не было.

Годовщину теракта израильские власти решили отметить очередной эскалацией на южном направлении. Командование ЦАХАЛа объявило о новой фазе операции на севере сектора Газа. Целью армии являются ракетные установки, тоннели и другие объекты инфраструктуры ХАМАС. За год войны Тель-Авив так и не достиг своей цели. С палестинскими группировками не покончено. В секторе Газа до сих пор остаются заложники: по официальным данным, девяносто семь человек. Также известно, что в ходе конфликта погибли трое граждан, трое выходцев из Беларуси. Сегодня в Израиле под звуки сирен воздушной тревоги проходят многочисленные траурные мероприятия, приуроченные к началу кровавых событий. Простые израильтяне уверены: конфликт нужно остановить, его продолжение не принесет мир и спокойствие жителям региона.

Мы стоим здесь, в Иерусалиме, у дома премьер-министра, потому что прошел год с тех пор, как ХАМАС похитил так много израильтян, и они все еще там. Мою родственницу захватили 7 октября, и всего месяц назад мы узнали, что ее убили в плену, потому что сделка, которая должна была спасти ее, не состоялась вовремя. Мы здесь, чтобы сказать, что если мы не начнем действовать сейчас, не остановим войну и не вернем всех заложников прямо сейчас, то мы можем потерять их всех, как потеряли ее.

В свою очередь, военные столкновения распространяются по региону: Израиль продолжает наземную операцию на юге Ливана, ликвидируя инфраструктуру группировки «Хезболла». Ракетные обстрелы продолжаются с обеих сторон. Как минимум 10 человек получили ранения в результате бомбардировок Израиля ливанским движением «Хезболла» в ночь на понедельник. Бомбы продолжают взрываться и в Бейруте. Боевые действия в южных районах Ливана вынуждают жителей покидать свои дома. По оценкам ООН, миграционная ситуация в стране напряженная. Многие из местных отправляются в северные регионы, а некоторые уезжают за границу: в Сирию, Турцию, Грецию или на Кипр.