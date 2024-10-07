В угоду киевскому режиму Европа продолжает тратить баснословные суммы на нужды ВСУ, даже невзирая на экономические проблемы и кризис в социальной сфере. Постоянное спонсирование конфликта вызывает много недовольства как среди простых жителей, так и политиков, но и это не останавливает брюссельские элиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС уже начали искать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины, так как Будапешт блокирует выделение более 6 миллиардов евро. В частности, дипломатическая служба Брюсселя уже приступила к изучению возможностей, как позволить странам делать добровольные взносы в так называемый Европейский фонд мира.