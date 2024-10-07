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Страны ЕС изучают способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины

07 октября 2024 17:50
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В угоду киевскому режиму Европа продолжает тратить баснословные суммы на нужды ВСУ, даже невзирая на экономические проблемы и кризис в социальной сфере. Постоянное спонсирование конфликта вызывает много недовольства как среди простых жителей, так и политиков, но и это не останавливает брюссельские элиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Страны ЕС изучают способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины-2

Страны ЕС уже начали искать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины, так как Будапешт блокирует выделение более 6 миллиардов евро. В частности, дипломатическая служба Брюсселя уже приступила к изучению возможностей, как позволить странам делать добровольные взносы в так называемый Европейский фонд мира. 

Страны ЕС изучают способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины-4

В будущем это дало бы возможность избегать требуемой единогласной поддержки всех представителей ЕС при принятии решений о финансировании Киева. В отличие от остальной Европы, Будапешт продолжает держать курс на установление мира и поддержание национального производителя, что сильно расходится с позицией центра. В отношениях с Венгрией ЕС не раз использовал манипуляции, а именно: вводил ограничения, включая заморозки траншей для Будапешта, ради своей выгоды.

# Венгрия # Украина

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