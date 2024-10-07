Спикер парламента Грузии: Саломе Зурабишвили должна оставаться не бывшим, а свергнутым президентом

Политическая нестабильность в Грузии. Отношения между правительством и президентом вновь дали трещину. Правящая партия повторно инициирует процедуру импичмента в отношении Саломе Зурабишвили. Как и в 2023 году, поводом стали ее несогласованные с Кабмином зарубежные визиты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, несмотря на грозность процедуры, в руководстве партии обозначили символичность происходящего: срок полномочий президента истекает уже этой осенью, и в случае объявления импичмента это ускорит процесс лишь на месяц. Однако они добиваются получения отставного статуса, что может стать ярким прецедентом для грузинского политического поля.

Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии:

Мы не можем оставить безнаказанным преднамеренное, грубое и систематическое нарушение основного закона грузинского народа. Саломе Зурабишвили, нарушающая конституцию, должна оставаться не бывшим президентом, а свергнутым президентом, что, как прецедент, сыграет важную превентивную роль в предотвращении подобного произвола в будущем и укреплении грузинской демократии.

За отстранение президента будет голосовать парламент. Решение принимается конституционным большинством, то есть нужно две трети депутатов. Напомним, в октябре 2023 года попытка объявить импичмент провалилась.