Главный эпидемиолог Швеции: пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго

Новости Швеции. Главный эпидемиолог Швеции, автор стратегии борьбы с коронавирусом в стране Андерс Тегнелль считает, что все меры, которые принимаются сегодня в мире – это временные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Главный эпидемиолог Швеции, автор стратегии борьбы с коронавирусом в стране Андерс Тегнелль считает, что все меры, которые принимаются сегодня в мире – это временные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их цель – замедлить распространение вируса, а также избежать взрывного роста заболеваний. Остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины.
Андерс Тегнелль, главный эпидемиолог Швеции, автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом:
Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество.
Академик РАН: что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина?
Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго.
Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем
Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну.
Швеция одна из немногих в мире не вводила строгие ограничения из-за коронавируса. Там в условиях пандемии продолжают работать детские сады, начальные и средние школы. Старшеклассники и студенты обучаются дистанционно. Открыты различные заведения и предприятия. Ключевые условия для всех граждан – соблюдать дистанцию, мыть руки, а также не выходить из дома, если заболели.