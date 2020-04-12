Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Давайте посмотрим на статистику. Сильно ли она отличается от той, что в Южной Корее, Швеции или у нас? Пожалуй, да, сильно.

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

Но цифры по инфицированным и погибшим в странах с драконовскими мерами значительно выше. И при этом они позволяют себе критиковать отличные от них подходы. Взять хотя бы тот факт, что американское руководство резко раскритиковало Швецию в ее борьбе с коронавирусом. Эта страна переживает эпидемию без карантина.