Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Давайте посмотрим на статистику. Сильно ли она отличается от той, что в Южной Корее, Швеции или у нас? Пожалуй, да, сильно.
Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса
Но цифры по инфицированным и погибшим в странах с драконовскими мерами значительно выше. И при этом они позволяют себе критиковать отличные от них подходы. Взять хотя бы тот факт, что американское руководство резко раскритиковало Швецию в ее борьбе с коронавирусом. Эта страна переживает эпидемию без карантина.
Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:
Швеция уже предприняла ряд мер, например, закрыла дома престарелых и перевела студентов на онлайн-обучение. С другой стороны, у нас нет всеобщей «блокады». Это означает, что многие страны думают, что мы ничего не делаем. Но мы делаем то, что является правильным для нашей страны, для Швеции.