Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил жителей и президента ЮАР с Днём свободы

27 апреля 2020 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Южно-Африканской Республике 27 апреля отмечают национальный праздник – День свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил жителей и президента ЮАР с Днём свободы-1

Ровно 26 лет назад в стране состоялись первые всеобщие демократические выборы, тогда же вступила в силу и первая в истории государства конституция. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса массовые торжества отменили. Ряд мероприятий пройдет онлайн.

Президент Беларуси поздравил жителей и президента ЮАР с Днём свободы-4

С национальным праздником президента ЮАР и жителей этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Сирил Рамафоса # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения
27 апреля 2020 11:59

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение
26 апреля 2020 12:17

Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение

В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы
26 апреля 2020 12:14

В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы