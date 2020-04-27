Президент Беларуси поздравил жителей и президента ЮАР с Днём свободы

Новости мира. В Южно-Африканской Республике 27 апреля отмечают национальный праздник – День свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 26 лет назад в стране состоялись первые всеобщие демократические выборы, тогда же вступила в силу и первая в истории государства конституция. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса массовые торжества отменили. Ряд мероприятий пройдет онлайн.