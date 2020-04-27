В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы

Новости мира. Природа возвращает свои позиции. В пролив Босфор вернулись дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Природа возвращает свои позиции. В пролив Босфор вернулись дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом жители Стамбула перестали рыбачить. Морской трафик в городе значительно снизился, поэтому млекопитающие смогли приблизиться к береговой линии.
Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»
В Венецианской лагуне вода становится значительно чище.
Мутный осадок опустился на дно, благодаря чему жители теперь могут наблюдать за морскими обитателями и растениями.
Некоторые животные из-за отсутствия моторных лодок и вовсе стали заплывать в каналы и подплывать все ближе к городу.