В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы

Новости мира. Природа возвращает свои позиции. В пролив Босфор вернулись дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом жители Стамбула перестали рыбачить. Морской трафик в городе значительно снизился, поэтому млекопитающие смогли приблизиться к береговой линии. Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса» В Венецианской лагуне вода становится значительно чище.

Мутный осадок опустился на дно, благодаря чему жители теперь могут наблюдать за морскими обитателями и растениями.