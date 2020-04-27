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В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы

27 апреля 2020 13:28
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Новости мира. Природа возвращает свои позиции. В пролив Босфор вернулись дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы-1

Из-за ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом жители Стамбула перестали рыбачить. Морской трафик в городе значительно снизился, поэтому млекопитающие смогли приблизиться к береговой линии.

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В Венецианской лагуне вода становится значительно чище.

В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы-4

Мутный осадок опустился на дно, благодаря чему жители теперь могут наблюдать за морскими обитателями и растениями.

В пролив Босфор вернулись дельфины, а в Венецианской лагуне стали видны растения и рыбы-7

Некоторые животные из-за отсутствия моторных лодок и вовсе стали заплывать в каналы и подплывать все ближе к городу.

# Коронавирус # Фотофакт

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