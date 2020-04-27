Академик РАН: что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина?
Новости мира. Все чаще мировые эксперты и ученые говорят о том, что карантин – это не решение проблемы. 26 апреля свое мнение на эту тему, выступая на конференции, высказал известный российский вирусолог Виталий Зверев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виталий Зверев, академик РАН, вирусолог:
Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. То есть они не могут получить помощь, которую получили бы без карантина. И здесь надо, мне кажется, положить на одну чашу весов что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина.
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Сколько у нас людей окажется на тех же больничных койках, которые уже перепрофилированы под инфекционные?
Понятно, что заболеваемость вырастет как в других странах. Сейчас, когда посчитали в Германии, в Италии, во Франции: у них количество людей после этого карантина, которые были с хроническими заболеваниями, увеличилось на 25-30 %, чем обычно. Это надо учитывать, наверное, для того, чтобы потом всем им могли оказать квалифицированную медицинскую помощь. Потому что кроме коронавируса есть еще и другие болезни, к сожалению.