Академик РАН: что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина?

Новости мира. Все чаще мировые эксперты и ученые говорят о том, что карантин – это не решение проблемы. 26 апреля свое мнение на эту тему, выступая на конференции, высказал известный российский вирусолог Виталий Зверев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Зверев, академик РАН, вирусолог:

Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. То есть они не могут получить помощь, которую получили бы без карантина. И здесь надо, мне кажется, положить на одну чашу весов что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина.

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Сколько у нас людей окажется на тех же больничных койках, которые уже перепрофилированы под инфекционные?