Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Новости мира. В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили всего 10 новых случаев заболевания, что стало самым низким показателем с начала марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают также в Италии и Республике Корея. Положительная динамика наблюдается на Мальте. За последние сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. В связи с этим местные власти намерены в ближайшее время отменить ряд карантинных ограничений.

Академик РАН: что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина?

Одни из наиболее заметных карантинных послаблений 27 апреля вступают в силу в Чехии.