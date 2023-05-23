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Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке

23 мая 2023 12:58
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Новости США. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей ждут тематические фотозоны и развлечения. Так, детям предлагают поиграть в песке, а взрослым на минуту переместиться на пляж Малибу. Главный цвет интерьера, конечно, розовый.  

Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке-1

Мара Ларит, посетительница:
Первую Барби мне купили 50 лет назад. С тех пор я была одержима этой куклой. Когда увидела, что открывается это кафе, я была в восторге и не могла дождаться, когда приведу сюда внучку.  

Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке-4

Оценили гости и меню кафе. По словам владельцев, от посетителей просто нет отбоя. Наибольшей популярностью пользуются гамбургеры, буррито и овощной салат. Ожидается, что каждую неделю приходить в заведение будут порядка 8 000 человек.  

# Развлечения # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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