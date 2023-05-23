Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке

Новости США. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей ждут тематические фотозоны и развлечения. Так, детям предлагают поиграть в песке, а взрослым на минуту переместиться на пляж Малибу. Главный цвет интерьера, конечно, розовый.

Мара Ларит, посетительница:

Первую Барби мне купили 50 лет назад. С тех пор я была одержима этой куклой. Когда увидела, что открывается это кафе, я была в восторге и не могла дождаться, когда приведу сюда внучку.