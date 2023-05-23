Новый взгляд на сари. Выставка традиционной индийской одежды открылась в Лондоне
Новости Великобритании. Новый взгляд на сари: новая экспозиция, посвященная традиционной одежде индийских женщин, открылась в Музее дизайна в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сари носили с древних времен, но сейчас практика ушла в прошлое. Однако выставка в британской столице отражает современный взгляд на традиционную одежду.
Табиш Хан, искусствовед:
Сари – это модно и нарядно. Сейчас одежда переживает ренессанс. Ее заново открывает для себя новое поколение. Теперь это превращается в своего рода дань моде.
Например, есть на выставке сари для женщин-альпинистов. Найдется наряд и для скейтбордистов и для всех тех, кто любит активный отдых. Всего на выставке, продлится которая до середины сентября, представлено 60 современных сари.