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Новый взгляд на сари. Выставка традиционной индийской одежды открылась в Лондоне

23 мая 2023 12:57
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Новости Великобритании. Новый взгляд на сари: новая экспозиция, посвященная традиционной одежде индийских женщин, открылась в Музее дизайна в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сари носили с древних времен, но сейчас практика ушла в прошлое. Однако выставка в британской столице отражает современный взгляд на традиционную одежду.  

Новый взгляд на сари. Выставка традиционной индийской одежды открылась в Лондоне-1

Табиш Хан, искусствовед:
Сари – это модно и нарядно. Сейчас одежда переживает ренессанс. Ее заново открывает для себя новое поколение. Теперь это превращается в своего рода дань моде.  

Новый взгляд на сари. Выставка традиционной индийской одежды открылась в Лондоне-4

Например, есть на выставке сари для женщин-альпинистов. Найдется наряд и для скейтбордистов и для всех тех, кто любит активный отдых. Всего на выставке, продлится которая до середины сентября, представлено 60 современных сари.  

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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