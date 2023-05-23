Двух тигров спасли из нелегального питомника в Аргентине. Животным не давали есть и двигаться

Новости Аргентины. Двух тигров спасли в Аргентине. Их содержали в нелегальных питомниках на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия, мягко говоря, были плохими. Животные не доедали и мало двигались. Сейчас ветеринары осматривают хищников. Известно, что одному из них 5, другому 18 лет.

Амир Халиль, ветеринар:

Мы очень рады, что нам удалось спасти этих тигров. Пока мы направляемся в Буэнос-Айрес. Потом будет еще одна остановка в Стамбуле.