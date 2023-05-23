Прямой эфир

Двух тигров спасли из нелегального питомника в Аргентине. Животным не давали есть и двигаться

23 мая 2023 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Двух тигров спасли в Аргентине. Их содержали в нелегальных питомниках на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия, мягко говоря, были плохими. Животные не доедали и мало двигались. Сейчас ветеринары осматривают хищников. Известно, что одному из них 5, другому 18 лет.   

Двух тигров спасли из нелегального питомника в Аргентине. Животным не давали есть и двигаться-1

Амир Халиль, ветеринар:
Мы очень рады, что нам удалось спасти этих тигров. Пока мы направляемся в Буэнос-Айрес. Потом будет еще одна остановка в Стамбуле.   

Двух тигров спасли из нелегального питомника в Аргентине. Животным не давали есть и двигаться-4

Теперь животных отправят в заповедник в Иордании. Там специалисты обязуются обеспечить достойные условия содержания животным. А следить за пребыванием тигров в парке можно будет с помощью социальных сетей. Фотографии своих подопечных сотрудники размещают на страницах сообщества.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Белгородской области уничтожены более 70 диверсантов ВСУ
23 мая 2023 12:31

В Белгородской области уничтожены более 70 диверсантов ВСУ

Президент Молдовы Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну
23 мая 2023 12:15

Президент Молдовы Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну

Канадские пожарные продолжают борьбу с огнём в провинции Альберта
23 мая 2023 12:09

Канадские пожарные продолжают борьбу с огнём в провинции Альберта