Украинская диверсионно-разведыватальная группа, которая проникла на территорию Белгородской области в понедельник, 22 мая, разбита. Российскими силами уничтожены семьдесят боевиков. Об этом информирует оборонное ведомство РФ, пишет РИА Новости .

В результате проведения контртеррористической операции, которая продолжалась и сегодня, украинская ДРГ была заблокирована и разбита. Российские военные отбросили боевиков на украинскую территорию, после чего диверсанты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что до того, как ДРГ проникла на территорию Белгородщины, населенные пункты области и город Гвайворон подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Атака ВСУ продолжалась несколько часов.

В Кремле заявили, что основной целью диверсии была попытка переключить внимание с Артемовска. Таким образом Украина решила минимизировать эффект от потери города.

