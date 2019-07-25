Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент

Новости Франции. Свод собора Парижской Богоматери может в любую минуту обрушиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Свод собора Парижской Богоматери может в любую минуту обрушиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление сделал главный архитектор, который занимается реконструкцией достопримечательности.
Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы
Дело в том, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды, которая сейчас под влиянием высоких температур начала активно испаряться. Специалисты опасаются, что из-за этого швы в кладке могут потерять свои связующие свойства.
24 июля из-за жары метеорологическая служба Франции объявила максимальный – красный – уровень опасности в Париже. Сегодня во французской столице ожидается температура до +42 градусов.
Жертвами жары во Франции стали 5 человек, ещё 30 поступили в больницу в тяжелом состоянии