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Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент

25 июля 2019 12:19
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Новости Франции. Свод собора Парижской Богоматери может в любую минуту обрушиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент-1

Такое заявление сделал главный архитектор, который занимается реконструкцией достопримечательности.

Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы

Дело в том, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды, которая сейчас под влиянием высоких температур начала активно испаряться. Специалисты опасаются, что из-за этого швы в кладке могут потерять свои связующие свойства.

Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент-4

24 июля из-за жары метеорологическая служба Франции объявила максимальный – красный – уровень опасности в Париже. Сегодня во французской столице ожидается температура до +42 градусов.

Жертвами жары во Франции стали 5 человек, ещё 30 поступили в больницу в тяжелом состоянии

# Пожар # Фотофакт

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