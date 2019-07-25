Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент

Такое заявление сделал главный архитектор, который занимается реконструкцией достопримечательности.

Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы

Дело в том, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды, которая сейчас под влиянием высоких температур начала активно испаряться. Специалисты опасаются, что из-за этого швы в кладке могут потерять свои связующие свойства.