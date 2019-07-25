Из-за грозы в Индии погибли более 50 человек, ещё около 10 пострадали

Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной гибели людей стали молнии. Случаи смертей зафиксированы в двух восточных штатах Бихар и Джаркханд.
Власти страны распорядились выплатить родственникам погибших компенсации и предоставить необходимое лечение всем пострадавшим.