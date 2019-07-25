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Военный самолёт Азербайджана упал в Каспийское море: судьба пилота неизвестна

25 июля 2019 11:58
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Новости Азербайджана. Азербайджанский военный самолет упал в Каспийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно выполняло учебный полет и внезапно пропало с экранов радаров. Связь с пилотом также была потеряна.

Военный самолёт Азербайджана упал в Каспийское море: судьба пилота неизвестна-1

Наиболее вероятная причина происходящего – крушение.

К предполагаемому месту катастрофы направлены спасатели. О судьбе пилота информации пока нет.

# Крушение # Фотофакт

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