Военный самолёт Азербайджана упал в Каспийское море: судьба пилота неизвестна

Новости Азербайджана. Азербайджанский военный самолет упал в Каспийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно выполняло учебный полет и внезапно пропало с экранов радаров. Связь с пилотом также была потеряна.