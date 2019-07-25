Военный самолёт Азербайджана упал в Каспийское море: судьба пилота неизвестна

Новости Азербайджана. Азербайджанский военный самолет упал в Каспийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно выполняло учебный полет и внезапно пропало с экранов радаров. Связь с пилотом также была потеряна.
Новости Азербайджана. Азербайджанский военный самолет упал в Каспийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно выполняло учебный полет и внезапно пропало с экранов радаров. Связь с пилотом также была потеряна.
Наиболее вероятная причина происходящего – крушение.
К предполагаемому месту катастрофы направлены спасатели. О судьбе пилота информации пока нет.