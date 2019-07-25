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Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС

25 июля 2019 12:16
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Новости Болгарии. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в окрестностях трех городов Болгарии. Здесь зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС-1

Болезнь поразила животных на одной из крупнейших в стране промышленных свиноферм. Чтобы остановить распространение инфекции, все поголовье – 40 тысяч свиней – придется усыпить.

Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС-4

В июле болгарские власти сообщили о 30 вспышках африканской чумы в нескольких регионах, включая приграничные с Румынией провинции. В этих районах и пограничных пунктах был усилен контроль за частной торговлей и поставками свинины на мясокомбинаты.

# Домашние животные # Фотофакт

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