Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС

Новости Болгарии. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в окрестностях трех городов Болгарии. Здесь зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в окрестностях трех городов Болгарии. Здесь зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Болезнь поразила животных на одной из крупнейших в стране промышленных свиноферм. Чтобы остановить распространение инфекции, все поголовье – 40 тысяч свиней – придется усыпить.
В июле болгарские власти сообщили о 30 вспышках африканской чумы в нескольких регионах, включая приграничные с Румынией провинции. В этих районах и пограничных пунктах был усилен контроль за частной торговлей и поставками свинины на мясокомбинаты.