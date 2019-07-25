Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС

Новости Болгарии. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в окрестностях трех городов Болгарии. Здесь зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болезнь поразила животных на одной из крупнейших в стране промышленных свиноферм. Чтобы остановить распространение инфекции, все поголовье – 40 тысяч свиней – придется усыпить.