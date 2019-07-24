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Жертвами жары во Франции стали 5 человек, ещё 30 поступили в больницу в тяжелом состоянии

24 июля 2019 14:25
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Новости Франции. В общей сложности за последние пару дней за помощью в медицинские учреждения обратились 400 французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами жары во Франции стали 5 человек, ещё 30 поступили в больницу в тяжелом состоянии-1

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе

От невыносимого зноя люди ищут спасения у воды. Взрослые и дети купаются в фонтанах прямо у символа французской столицы – Эйфелевой башни. По всей стране столбики термометров показывают +40. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Жертвами жары во Франции стали 5 человек, ещё 30 поступили в больницу в тяжелом состоянии-4

# Погода # Фотофакт

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