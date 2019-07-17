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Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

17 июля 2019 08:48
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Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -1

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -3

Документ отменяет целый ряд строительных требований для ремонта собора. В частности, упрощена процедура выдачи разрешения на строительство. Также закон одобряет начатую после ЧП кампанию по сбору средств и предусматривает налоговые послабления для инвесторов, которые внесут в фонд собора сумму от 1 тысячи евро.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. В результате полностью уничтожены деревянная крыша и шпиль, поврежден каменный свод.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -6

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -8

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -10

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери -12

# Пожар # Фотофакт

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