Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ отменяет целый ряд строительных требований для ремонта собора. В частности, упрощена процедура выдачи разрешения на строительство. Также закон одобряет начатую после ЧП кампанию по сбору средств и предусматривает налоговые послабления для инвесторов, которые внесут в фонд собора сумму от 1 тысячи евро.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. В результате полностью уничтожены деревянная крыша и шпиль, поврежден каменный свод.

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