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Главком ВСУ Залужный рассказал, что его бесят упреки в медленном контрнаступлении

30 июня 2023 14:18
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Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил раздражение в связи с высказываниями о медленном прогрессе в контрнаступлении. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post, сообщает РИА Новости.

Залужный подчеркнул, что украинское контрнаступление – это не спектакль для всего мира. Необходимо учитывать, что здесь каждый день и каждый метр продвижения достигается большими усилиями и потерями. 

Он также отметил, что успех и быстрота наступления невозможны без дополнительных поставок оружия Украине, а это происходит не так быстро, как хотелось бы наблюдателям. 

Ранее в другой статье New York Times отмечалось, что украинские военнослужащие признали медленный темп продвижения наступления и прочную оборону Вооруженных сил РФ, а некоторые полагают, что украинские СМИ представляют чрезмерно оптимистичную картину по ситуации на фронте для ВСУ.

# Международная политика # Валерий Залужный # Владимир Зеленский

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