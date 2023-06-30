Премьер Моравецкий хочет разместить ядерное оружие в Польше

Польша изъявила стремление включиться в программу НАТО Nuclear Sharing в контексте развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси, сообщает ТАСС.

Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе. Он уточнил, что в свете планов России Польша запросила НАТО о присоединении к программе Nuclear Sharing.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – сказал он.