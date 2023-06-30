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Премьер Моравецкий хочет разместить ядерное оружие в Польше

30 июня 2023 13:52
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Польша изъявила стремление включиться в программу НАТО Nuclear Sharing в контексте развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси, сообщает ТАСС.

Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе. Он уточнил, что в свете планов России Польша запросила НАТО о присоединении к программе Nuclear Sharing.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – сказал он.

# Оружие и боеприпасы # Матеуш Моравецкий

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