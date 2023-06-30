У Всемирного банка закончились деньги на помощь Украине

Внутренние возможности Всемирного банка (ВБ) по оказанию финансовой помощи Киеву исчерпаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дирекции ВБ.

Решение ВБ предоставить Украине кредит в размере $1,5 млрд под гарантии Японии является шагом, который свидетельствует об исчерпании банком своих ресурсов, связанных с украинской экономикой, комментирует источник. Российская сторона высказалась против этой инициативы.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до ССС с негативным прогнозом. По данным Международного валютного фонда, в прошлом году ВВП Украины сократился на 30,3 процента.

ВБ удалось мобилизовать более 24 миллиардов долларов для помощи Украине, причем большая часть средств была предоставлена в виде грантов и суверенных гарантий от доноров, включая США, Японию, Великобританию и страны ЕС.

Финансирование используется для покрытия гражданских расходов, таких как пенсии, пособия, здравоохранение и зарплаты сотрудников экстренных служб. Использование средств контролируется службой внутреннего аудита ВБ.