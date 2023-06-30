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У Всемирного банка закончились деньги на помощь Украине

30 июня 2023 13:34
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Внутренние возможности Всемирного банка (ВБ) по оказанию финансовой помощи Киеву исчерпаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дирекции ВБ. 

Решение ВБ предоставить Украине кредит в размере $1,5 млрд под гарантии Японии является шагом, который свидетельствует об исчерпании банком своих ресурсов, связанных с украинской экономикой, комментирует источник. Российская сторона высказалась против этой инициативы. 

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до ССС с негативным прогнозом. По данным Международного валютного фонда, в прошлом году ВВП Украины сократился на 30,3 процента. 

ВБ удалось мобилизовать более 24 миллиардов долларов для помощи Украине, причем большая часть средств была предоставлена в виде грантов и суверенных гарантий от доноров, включая США, Японию, Великобританию и страны ЕС. 

Финансирование используется для покрытия гражданских расходов, таких как пенсии, пособия, здравоохранение и зарплаты сотрудников экстренных служб. Использование средств контролируется службой внутреннего аудита ВБ.

# Международная политика

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