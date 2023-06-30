Сын актёра Ефремова Николай госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения

Сын актера Михаила Евремова находится в медучреждении в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа, информирует ТАСС.

Сообщается, что Николай Ефремов выпал из окна в четверг, 29 июня. Инцидент произошел в московской квартире. Он находится в отделении реанимации с травмой головы, переломами бедра и таза. Медики его состояние характеризуют как тяжелое. Ефремов-младший рассказал врачам, что произошел несчастный случай: он выпал случайно.

Сын Михаила Ефремова Николай известен как участник группы «Непоседы». Он также снимался в кино.