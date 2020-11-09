Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек
Новости Грузии. В Грузии не утихают массовые волнения после парламентских выборов. 8 ноября протестующие собрались у здания ЦИК в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная акция завершилась погромами и разгоном демонстрантов, в результате стычек пострадали 27 человек. Информацию подтвердил замминистра внутренних дел страны.
Многотысячный митинг начался у здания парламента, после чего активисты направились к Центризбиркому. Собравшиеся планировали установить палатки и блокировать вход в здание (подробнее читайте здесь).
В результате столкновений пострадали 14 полицейских, несколько журналистов и демонстранты. Некоторым потребовалась госпитализация. За нарушение общественного порядка были задержаны 19 человек. Сообщается, что дебоширы повредили пожарно-спасательную машину и автомобиль полиции.
Масштабные акции протеста вновь вспыхнули в Грузии после прошедших 31 октября парламентских выборов. Оппозиция не признает их легитимность, заявляя о массовых нарушениях и фальсификации итогов.
Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии
На улицы городов регулярно выходят митингующие, требуя проведения новых выборов и отставки главы Центризбиркома.