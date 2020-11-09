Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек

Новости Грузии. В Грузии не утихают массовые волнения после парламентских выборов. 8 ноября протестующие собрались у здания ЦИК в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная акция завершилась погромами и разгоном демонстрантов, в результате стычек пострадали 27 человек. Информацию подтвердил замминистра внутренних дел страны.