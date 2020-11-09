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Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек

09 ноября 2020 11:23
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Новости Грузии. В Грузии не утихают массовые волнения после парламентских выборов. 8 ноября протестующие собрались у здания ЦИК в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная акция завершилась погромами и разгоном демонстрантов, в результате стычек пострадали 27 человек. Информацию подтвердил замминистра внутренних дел страны.

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек-1

Многотысячный митинг начался у здания парламента, после чего активисты направились к Центризбиркому. Собравшиеся планировали установить палатки и блокировать вход в здание (подробнее читайте здесь).

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек-4

В результате столкновений пострадали 14 полицейских, несколько журналистов и демонстранты. Некоторым потребовалась госпитализация. За нарушение общественного порядка были задержаны 19 человек. Сообщается, что дебоширы повредили пожарно-спасательную машину и автомобиль полиции.

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек-7

Масштабные акции протеста вновь вспыхнули в Грузии после прошедших 31 октября парламентских выборов. Оппозиция не признает их легитимность, заявляя о массовых нарушениях и фальсификации итогов.

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии

На улицы городов регулярно выходят митингующие, требуя проведения новых выборов и отставки главы Центризбиркома.

# Акции протеста # Фотофакт

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