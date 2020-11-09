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В Латвии из-за коронавируса ввели режим ЧП. Он начал действовать 9 ноября

09 ноября 2020 07:27
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Новости Латвии. В Латвии из-за распространения коронавируса 9 ноября ввели режим чрезвычайного положения: отменены все массовые мероприятия, ограничена работа торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из-за коронавируса ввели режим ЧП. Он начал действовать 9 ноября-1

Ношение масок стало обязательным в закрытых помещениях, на рынках и в местах уличной торговли. Собираться вместе смогут не более 10 человек, даже на частных мероприятиях. За нарушение правил жителям Латвии грозит штраф до 2 тысяч евро, для юрлиц – 5 тысяч.

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В Латвии из-за коронавируса ввели режим ЧП. Он начал действовать 9 ноября-4

А в крупных городах Грузии с понедельника, 9 ноября, запрещено куда-либо выходить ночью. С 22:00 до 05:00 нельзя передвигаться не только пешком, но и на транспорте.

# Коронавирус # Фотофакт

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