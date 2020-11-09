В Латвии из-за коронавируса ввели режим ЧП. Он начал действовать 9 ноября

Новости Латвии. В Латвии из-за распространения коронавируса 9 ноября ввели режим чрезвычайного положения: отменены все массовые мероприятия, ограничена работа торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ношение масок стало обязательным в закрытых помещениях, на рынках и в местах уличной торговли. Собираться вместе смогут не более 10 человек, даже на частных мероприятиях. За нарушение правил жителям Латвии грозит штраф до 2 тысяч евро, для юрлиц – 5 тысяч. В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов