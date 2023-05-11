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Глава СНБО: Украину хотят усадить за стол переговоров на условиях Москвы

11 мая 2023 08:04
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В Киеве ведется широкомасштабная кампания со стороны ряда европейских стран, направленная на то, чтобы заставить Украину вступить в переговорный процесс на условиях, предложенных Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. 

Он добавил, что украинская сторона согласна на мирные переговоры только на собственных условиях. В свою очередь, российская сторона не раз проявляла стремление к переговорам, но законодательство Украины запрещает такие контакты. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече G20 сделал заявление, что «Минска-3» не произойдет. В ответ на это высказывание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такого рода слова свидетельствуют об отказе Киева от переговоров. Запад все время призывает Россию к диалогу, к которому Москва готова, но не обращает внимания на постоянные отказы Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выразила готовность изучить выдвигаемые Киевом предложения по решению кризиса с учетом линии России и складывающейся на местах ситуации, но режим Украины в этих переговорах не заинтересован.

# Международная политика # Алексей Данилов # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков # Василий Небензя

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