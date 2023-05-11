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Цены в магазинах Польши выросли за год на 20%

11 мая 2023 07:10
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Новости Польши. Как показало последнее исследование, цены в польских магазинах продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем касается это всех 17 категорий, которые анализировали специалисты.  

Цены в магазинах Польши выросли за год на 20%-1

Больше всего подорожали овощи – на 35 %. Молочные продукты выросли в цене примерно на четверть. Дорогими стали и корма для животных. Согласно отчету польского Центрального статуправления, жители платят за продукты в среднем на 20 % больше, чем год назад. Однако сами поляки в достоверности предоставленных данных сомневаются – все куда дороже.  

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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