Итальянский остров Лампедуза не справляется с потоком нелегалов

Новости Италии. Остров Лампедуза не справляется с потоком мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько дней туда прибыли тысячи иностранцев. И в целом в стране фиксируют рекордное число приезжих нелегалов. Центры приема переполнены.

Властям пришлось экстренно переводить их постояльцев в другие регионы страны. С Лампедузы уже вывезли 650 человек. В основном едут в страну выходцы из Северной Африки. Напомним, еще месяц назад из-за наплыва нелегальных мигрантов Италия объявила режим чрезвычайной ситуации.