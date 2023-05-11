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Итальянский остров Лампедуза не справляется с потоком нелегалов

11 мая 2023 07:41
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Новости Италии. Остров Лампедуза не справляется с потоком мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько дней туда прибыли тысячи иностранцев. И в целом в стране фиксируют рекордное число приезжих нелегалов. Центры приема переполнены.  

Итальянский остров Лампедуза не справляется с потоком нелегалов-1

Властям пришлось экстренно переводить их постояльцев в другие регионы страны. С Лампедузы уже вывезли 650 человек. В основном едут в страну выходцы из Северной Африки. Напомним, еще месяц назад из-за наплыва нелегальных мигрантов Италия объявила режим чрезвычайной ситуации.  

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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