Прямой эфир

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о выполнении определённых целей СВО

11 мая 2023 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная задача спецоперации РФ в Донбассе – безопасность местных жителей. Она отчасти реализована, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ATV.

Он отметил, что еще в феврале минувшего года президент России Владимир Путин говорил о необходимости защитить людей, которые на протяжении восьми лет находятся в условиях непрерывных артобстрелов. При этом Песков уточнил, что эта поставленная задача еще не выполнена в полном объеме, так как продолжается артобстрел Донецка и других населенных пунктов, а также использование киевским режимом боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что операция будет продолжаться, чтобы отодвинуть врага на достаточное расстояние для безопасности жителей.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Итальянский остров Лампедуза не справляется с потоком нелегалов
11 мая 2023 07:41

Итальянский остров Лампедуза не справляется с потоком нелегалов

Цены в магазинах Польши выросли за год на 20%
11 мая 2023 07:10

Цены в магазинах Польши выросли за год на 20%

Боец ЧВК «Вагнер»: Артёмовск почти освобождён, осталось 742 метра
11 мая 2023 06:10

Боец ЧВК «Вагнер»: Артёмовск почти освобождён, осталось 742 метра