Пресс-секретарь Путина Песков заявил о выполнении определённых целей СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная задача спецоперации РФ в Донбассе – безопасность местных жителей. Она отчасти реализована, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ATV.

Он отметил, что еще в феврале минувшего года президент России Владимир Путин говорил о необходимости защитить людей, которые на протяжении восьми лет находятся в условиях непрерывных артобстрелов. При этом Песков уточнил, что эта поставленная задача еще не выполнена в полном объеме, так как продолжается артобстрел Донецка и других населенных пунктов, а также использование киевским режимом боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что операция будет продолжаться, чтобы отодвинуть врага на достаточное расстояние для безопасности жителей.