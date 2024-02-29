Глава партии «Патриоты» Франции призвал парламент объявить импичмент Макрону

Во Франции потребовали отстранить от должности президента страны. С этой инициативой выступил глава французской оппозиционной партии «Патриоты», призвав парламент проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент Эммануэлю Макрону по причине, цитата, его ненависти к Франции и ее народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом политик отреагировал на заявление французского президента о возможной отправке войск в Украину. Филиппо назвал Макрона безумцем, предупредив, что такие действия неизбежно приведут к началу третьей мировой войны. Глава оппозиционной партии также призвал французских депутатов принять решение о выходе страны из блока НАТО и применить статью конституции страны, согласно которой любое задействование армии за рубежом должно обсуждаться в парламенте.