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Глава партии «Патриоты» Франции призвал парламент объявить импичмент Макрону

29 февраля 2024 13:50
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Во Франции потребовали отстранить от должности президента страны. С этой инициативой выступил глава французской оппозиционной партии «Патриоты», призвав парламент проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент Эммануэлю Макрону по причине, цитата, его ненависти к Франции и ее народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава партии «Патриоты» Франции призвал парламент объявить импичмент Макрону-1

Таким образом политик отреагировал на заявление французского президента о возможной отправке войск в Украину. Филиппо назвал Макрона безумцем, предупредив, что такие действия неизбежно приведут к началу третьей мировой войны. Глава оппозиционной партии также призвал французских депутатов принять решение о выходе страны из блока НАТО и применить статью конституции страны, согласно которой любое задействование армии за рубежом должно обсуждаться в парламенте.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Новости Франции

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