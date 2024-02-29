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В Латвии рассматривают законопроект об ограничениях на въезд автомобилей с белорусскими номерами

29 февраля 2024 13:49
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Соседняя Латвия задумалась об ограничениях на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Соответствующий закон сейчас находится на рассмотрении парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии рассматривают законопроект об ограничениях на въезд автомобилей с белорусскими номерами-1

Документ предусматривает новые правила, согласно которым машины, зарегистрированные в Беларуси, должны будут покинуть территорию Латвии или пройти перерегистрацию в течение трех месяцев с момента вступления поправок в силу. Всем нарушителям грозит штраф от 750 до 2 000 евро и конфискация автомобиля.

Отметим, что с 14 февраля эти правила уже действуют в отношении авто с российскими номерами.

# Граница

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