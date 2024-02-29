В Латвии рассматривают законопроект об ограничениях на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Соседняя Латвия задумалась об ограничениях на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Соответствующий закон сейчас находится на рассмотрении парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает новые правила, согласно которым машины, зарегистрированные в Беларуси, должны будут покинуть территорию Латвии или пройти перерегистрацию в течение трех месяцев с момента вступления поправок в силу. Всем нарушителям грозит штраф от 750 до 2 000 евро и конфискация автомобиля.