Прямой эфир

Главком ВСУ Сырский объявил о сложном положении на Авдеевском направлении

29 февраля 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил ошибки командиров, сказывающиеся на обороне. В районе действия оборонительных сил Украины складывается сложная ситуация, в особенности в Авдеевке и Запорожье, сказал он. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, 17 февраля, Сырский приказал отвести войска из Авдеевки. В отсутствии помощи и нехватке амуниции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад. При этом представители Пентагона заявили, что в отсутствие помощи со стороны США украинским военным придется решать, какие города удерживать. Законопроект о выделении Киеву более 60 миллиардов долларов был утвержден Сенатом Штатов, но пока застрял в палате представителей. Зеленский признал, что без помощи Америки Украина ослабеет на поле боя.

Россия считает, что поставки оружия Украине вредят процессу урегулирования конфликта, напрямую втягивают в конфликт страны НАТО и «играют с огнем». Лавров отметил, что любые поставки оружия Киеву будут законной целью для России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bild опубликовал четырехэтапный план нападения РФ на НАТО
29 февраля 2024 11:41

Bild опубликовал четырехэтапный план нападения РФ на НАТО

В Украине военные РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в Херсонской области
29 февраля 2024 10:50

В Украине военные РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в Херсонской области

Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю
29 февраля 2024 10:47

Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю