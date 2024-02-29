Главком ВСУ Сырский объявил о сложном положении на Авдеевском направлении

Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил ошибки командиров, сказывающиеся на обороне. В районе действия оборонительных сил Украины складывается сложная ситуация, в особенности в Авдеевке и Запорожье, сказал он. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, 17 февраля, Сырский приказал отвести войска из Авдеевки. В отсутствии помощи и нехватке амуниции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад. При этом представители Пентагона заявили, что в отсутствие помощи со стороны США украинским военным придется решать, какие города удерживать. Законопроект о выделении Киеву более 60 миллиардов долларов был утвержден Сенатом Штатов, но пока застрял в палате представителей. Зеленский признал, что без помощи Америки Украина ослабеет на поле боя.

Россия считает, что поставки оружия Украине вредят процессу урегулирования конфликта, напрямую втягивают в конфликт страны НАТО и «играют с огнем». Лавров отметил, что любые поставки оружия Киеву будут законной целью для России.