Bild опубликовал четырехэтапный план нападения РФ на НАТО

Один из таблоидов Германии Bild, ссылаясь на документы правительства, разместил на своих страницах возможный план наступления России на НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данный таблоид.

Исходя из информации, представленной в документе правительства, наступление может быть сформировано из четырех этапов.

Первый этап подразумевает следующие меры: глобальное искажение правды в источниках информации и кибератаки, целью которого будет дискредитация либеральной демократии.

подразумевает следующие меры: глобальное искажение правды в источниках информации и кибератаки, целью которого будет дискредитация либеральной демократии. Второй этап включает в себя развертывание войск российской стороны вблизи границ Альянса и ответные зеркальные действия НАТО на это.

включает в себя развертывание войск российской стороны вблизи границ Альянса и ответные зеркальные действия НАТО на это. Третий этап ознаменовывает, по мнению таблоида, вторжение российских войск в страны Альянса и выведение из строя спутников.

ознаменовывает, по мнению таблоида, вторжение российских войск в страны Альянса и выведение из строя спутников. Четвертый этап предполагает массовые боестолкновения на суше, в море и в воздухе.

Также Bild предполагает, что российская сторона может применить оружие массового поражение.