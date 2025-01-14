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Глава МВД Германии заявила, что Путин действует «абсолютно бессовестно»

14 января 2025 07:53
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Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала действия российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте бессовестными и обвинила Россию в проведении кибератак и дезинформации. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин действует абсолютно бессовестно», – заявила она.

Глава МВД Германии заявила, что Путин действует «абсолютно бессовестно»-1

Фото: pixabay

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова к переговорному процессу, который должен проводиться с учетом реальной ситуации и устранения первопричин кризиса.

Президент России Владимир Путин предлагает мирное решение, включающее прекращение огня, вывод войск с российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также снятие санкций.

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Путин

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