Глава МВД Германии заявила, что Путин действует «абсолютно бессовестно»

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала действия российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте бессовестными и обвинила Россию в проведении кибератак и дезинформации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова к переговорному процессу, который должен проводиться с учетом реальной ситуации и устранения первопричин кризиса.

Президент России Владимир Путин предлагает мирное решение, включающее прекращение огня, вывод войск с российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также снятие санкций.