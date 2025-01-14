Ярославский «Локомотив» нанес третье поражение СКА кряду в КХЛ

В домашнем матче КХЛ ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл петербургский СКА со счетом 4:3. Об этом пишет РИА Новости.

Дублем и голевой передачей отличился Александр Радулов. Также по голу забили Артур Каюмов и Рушан Рафиков. «Локомотив» добыл четвертую подряд победу и лидирует в Западной конференции с 74 очками. А СКА потерпел уже третье по счету поражение и с 54 очками занимает седьмое место.