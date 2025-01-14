Журналистка Панченко: из-за пожаров в США сотни мужчин уедут из Украины

Журналистка из Украины Диана Панченко в соцсети X выразила в социальной сети радость по случаю решения лидера Украины Владимира Зеленского направить в Калифорнию группу пожарных для тушения лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», – написала она.