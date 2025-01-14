Журналистка Панченко: из-за пожаров в США сотни мужчин уедут из Украины

Журналистка из Украины Диана Панченко в соцсети X выразила в социальной сети радость по случаю решения лидера Украины Владимира Зеленского направить в Калифорнию группу пожарных для тушения лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости.
«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», – написала она.
Зеленский дал указание Министерству внутренних дел и дипломатам готовиться к участию в тушении пожаров украинских спасателей.
Департамент пожарной охраны штата Калифорния сообщил о быстро распространяющемся из-за сильного ветра пожаре на западе округа Лос-Анджелес. Глава города Лос-Анджелес Карен Басс назвала ситуацию «очень опасной».