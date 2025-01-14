Прямой эфир

Журналистка Панченко: из-за пожаров в США сотни мужчин уедут из Украины

14 января 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Журналистка из Украины Диана Панченко в соцсети X выразила в социальной сети радость по случаю решения лидера Украины Владимира Зеленского направить в Калифорнию группу пожарных для тушения лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», – написала она.

Журналистка Панченко: из-за пожаров в США сотни мужчин уедут из Украины-1

Фото: pixabay

Зеленский дал указание Министерству внутренних дел и дипломатам готовиться к участию в тушении пожаров украинских спасателей.

Департамент пожарной охраны штата Калифорния сообщил о быстро распространяющемся из-за сильного ветра пожаре на западе округа Лос-Анджелес. Глава города Лос-Анджелес Карен Басс назвала ситуацию «очень опасной».

# Международная политика # Пожары # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Ущерб от пожаров в Лос-Анджеле вырос до $275 млрд – AccuWeather
14 января 2025 07:25

Ущерб от пожаров в Лос-Анджеле вырос до $275 млрд – AccuWeather

Зеленский дерзко ответил премьеру Словакии Фицо на предложение встретиться
14 января 2025 07:19

Зеленский дерзко ответил премьеру Словакии Фицо на предложение встретиться

Опрос: молодёжь Великобритании всё меньше поддерживает институт выборов
14 января 2025 06:24

Опрос: молодёжь Великобритании всё меньше поддерживает институт выборов