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В результате атаки БПЛА в Казани произошло возгорание газовой цистерны

14 января 2025 07:51
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В результате атаки беспилотников в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло ранним утром – в 5:30.

В результате атаки БПЛА в Казани произошло возгорание газовой цистерны-2

Обошлось без пострадавших. Работники спасательных служб оперативно ликвидировали последствия. На место происшествия прибыл глава Татарстана. Все предприятия города работают в штатном режиме. А вот в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры действуют в Саратове, Калуге, Тамбове и ряде других российских городов.

# ЧП # Беспилотники

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