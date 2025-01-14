В результате атаки БПЛА в Казани произошло возгорание газовой цистерны

В результате атаки беспилотников в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло ранним утром – в 5:30.

Обошлось без пострадавших. Работники спасательных служб оперативно ликвидировали последствия. На место происшествия прибыл глава Татарстана. Все предприятия города работают в штатном режиме. А вот в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры действуют в Саратове, Калуге, Тамбове и ряде других российских городов.