Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow

Об этом Уоллес заявил в Палате общин, отметив, что премьер-министр и Минобороны решили снабдить Украину более серьезным вооружением. Трансляция проходила на сайте британского правительства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников сообщал о передаче Украине ракет Storm Shadow, при этом Великобритания от Киева получила гарантии, что они не будут применены против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ отрицательно воспринимает подобного рода поставки и последует ответ, который будет осуществлен Вооруженными силами России с соблюдением военной стратегии.