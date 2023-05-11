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Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow

11 мая 2023 13:28
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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow-1

Ракета Storm Shadow. Фото: Pinterest

Об этом Уоллес заявил в Палате общин, отметив, что премьер-министр и Минобороны решили снабдить Украину более серьезным вооружением. Трансляция проходила на сайте британского правительства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников сообщал о передаче Украине ракет Storm Shadow, при этом Великобритания от Киева получила гарантии, что они не будут применены против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ отрицательно воспринимает подобного рода поставки и последует ответ, который будет осуществлен Вооруженными силами России с соблюдением военной стратегии.

# Оружие и боеприпасы # Бен Уоллес # Дмитрий Песков

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