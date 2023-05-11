Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, пишет РИА Новости.
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, пишет РИА Новости.
Ракета Storm Shadow. Фото: Pinterest
Об этом Уоллес заявил в Палате общин, отметив, что премьер-министр и Минобороны решили снабдить Украину более серьезным вооружением. Трансляция проходила на сайте британского правительства.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников сообщал о передаче Украине ракет Storm Shadow, при этом Великобритания от Киева получила гарантии, что они не будут применены против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ отрицательно воспринимает подобного рода поставки и последует ответ, который будет осуществлен Вооруженными силами России с соблюдением военной стратегии.