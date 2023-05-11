А вы когда-нибудь видели, как панды завтракают за столом? Показываем забавные кадры

Две пары близнецов гигантских панд собрались вокруг стола на завтрак в зоопарке Чунцина.
Две пары близнецов гигантских панд собрались вокруг стола на завтрак в зоопарке Чунцина.
Такое зрелище влечет толпы поклонников бамбуковых мишек. Шуан Шуан, Чун Чун, Си Си и Цин Цин устроились на четырех деревянных стульях вокруг стола, который накрыт достаточно празднично.
Ян Йи, заместитель директора Чунцинского зоопарка:
С 08:30 до 10:30 наши четыре радости будут появляться на публике, собираясь как будто за чашечкой чая на завтрак, чтобы посидеть за столиком.
Помимо гигантских панд в зоопарке Чунцина также есть множество других животных: слоны, жирафы, носороги, а также новорожденные пони и кенгуру.