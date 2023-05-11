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А вы когда-нибудь видели, как панды завтракают за столом? Показываем забавные кадры

11 мая 2023 12:30
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Две пары близнецов гигантских панд собрались вокруг стола на завтрак в зоопарке Чунцина.  

А вы когда-нибудь видели, как панды завтракают за столом? Показываем забавные кадры-1

Такое зрелище влечет толпы поклонников бамбуковых мишек. Шуан Шуан, Чун Чун, Си Си и Цин Цин устроились на четырех деревянных стульях вокруг стола, который накрыт достаточно празднично.  

А вы когда-нибудь видели, как панды завтракают за столом? Показываем забавные кадры-4

Ян Йи, заместитель директора Чунцинского зоопарка:  
С 08:30 до 10:30 наши четыре радости будут появляться на публике, собираясь как будто за чашечкой чая на завтрак, чтобы посидеть за столиком.  

А вы когда-нибудь видели, как панды завтракают за столом? Показываем забавные кадры-7

Помимо гигантских панд в зоопарке Чунцина также есть множество других животных: слоны, жирафы, носороги, а также новорожденные пони и кенгуру.  

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