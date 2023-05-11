В Польше рассказали, что будет со страной после поражения Украины

Когда Украина проиграет, Штаты оставят Польшу один на один с Российской Федерацией. Об этом пишет польское издание Myśl Polska, приводит информацию РИА Новости.

В публикации отмечается, что после поражения Киева, у которого шансов на победу нет, вопрос Польши США волновать не будет. Америка вступит в серьезный конфликт с КНР. Цель Штатов – максимально ослабить Россию, а Китай такой сценарий не допустит. Авторы рассуждают, что вступление Китайской Народной Республики в игру в Украине приближает начало возможного китайско-американского военного столкновения, что крайне плохо отразится на Польше.

В материале также отмечается, что Польша уже пребывает в состоянии конфликта с РФ, потому как поддерживает Украину по части военной помощи. Но Америка Польшу оставит, потому как будет занята другим.