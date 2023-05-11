CNN: Британия поставила Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow

Британия поставила Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Это обеспечит украинским войскам новые возможности для ударов на большой дальности накануне предполагаемого контрудара, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

CNN указывает, что в Киеве заверили Лондон, что эти крылатые ракеты будут применяться только по украинской земле. Такая ракета сможет сыграть важную роль на поле боя, сказал американский чиновник.

Тем не менее, по информации газеты Politico, представители США не намерены брать пример с Великобритании и отдавать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Однако США надеются, что подобные меры Британии помогут им «выйти из положения» в условиях необходимости передачи Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с радиусом поражения до 300 километров.

В Кремле негативно оценили факт поставки Лондоном Украине ракет большой дальности. Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что военные РФ предпримут необходимые решения и адекватно среагируют с военной точки зрения.