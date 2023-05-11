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Минюст РФ включил Арестовича и Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

11 мая 2023 12:56
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Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В списке есть их ФИО, дата рождения и адрес местожительства, пишет РИА Новости.

Минюст РФ включил Арестовича и Смольянинова в перечень террористов и экстремистов-1

Артур Смольянинов. Фото: Pinterest 

В начале января Смольянинов в одном из интервью заявил, что поддерживает Украину. Он также сказал, что его не волнует Россия и что он готов увидеть, как ее превратят в радиоактивный пепел.

Кроме того, в этот список была включена украинская журналистка Янина Соколова. В прошлом году Следственный комитет РФ сообщил о ее заявлениях в эфире на одном из телевизионных каналов, где она выступала за убийство русских людей и ратовала за их безжалостное уничтожение. Тогда ведомство сообщило о начатом следствии, но о результатах не сообщалось.

# Международная политика # Алексей Арестович # Артур Смольянинов # Владимир Зеленский

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