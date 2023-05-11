Минюст РФ включил Арестовича и Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

В начале января Смольянинов в одном из интервью заявил, что поддерживает Украину. Он также сказал, что его не волнует Россия и что он готов увидеть, как ее превратят в радиоактивный пепел.



Кроме того, в этот список была включена украинская журналистка Янина Соколова. В прошлом году Следственный комитет РФ сообщил о ее заявлениях в эфире на одном из телевизионных каналов, где она выступала за убийство русских людей и ратовала за их безжалостное уничтожение. Тогда ведомство сообщило о начатом следствии, но о результатах не сообщалось.