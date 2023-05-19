Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против переговоров между РФ и Украиной на равных условиях

Россия и Украина не должны быть равными на мирных переговорах. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите G7 в Японии, пишет РИА Новости.

Она поддержала «мирную формулу» украинского лидера Владимира Зеленского и выразила намерение Евросоюза принять новые антироссийские санкции, которые будут направлены на пресечение обходных путей ограничений. Санкции уже привели к значительному сокращению экспорта и импорта между Евросоюзом и Россией, констатирует Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Россия выразила готовность к переговорам, но Киев принял законодательный запрет на них, требуя возвращения границ страны к состоянию 1991 года.