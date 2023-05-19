В Канаде бушуют лесные пожары – свои дома покинули более 35 тысяч жителей

Новости Канады. Канадские спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в провинции Альберта. Пока стихия побеждает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи гектаров. Локализовать пожар мешает ветер. К тому же в регионе стоит 30-градусная жара. Из-за угрозы распространения огня в провинции проводится эвакуация. Свои дома уже покинули более 35 тысяч человек.