Прямой эфир

В Канаде бушуют лесные пожары – свои дома покинули более 35 тысяч жителей

19 мая 2023 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Канадские спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в провинции Альберта. Пока стихия побеждает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде бушуют лесные пожары – свои дома покинули более 35 тысяч жителей-1

Площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи гектаров. Локализовать пожар мешает ветер. К тому же в регионе стоит 30-градусная жара. Из-за угрозы распространения огня в провинции проводится эвакуация. Свои дома уже покинули более 35 тысяч человек.  

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
FT: Уоллес прогнозирует большой конфликт с участием России и Китая к 2030 году
19 мая 2023 09:55

FT: Уоллес прогнозирует большой конфликт с участием России и Китая к 2030 году

Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья
19 мая 2023 09:52

Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья

Сийрято: Венгрия готова предоставить площадку России и Украине для проведения переговоров
19 мая 2023 09:24

Сийрято: Венгрия готова предоставить площадку России и Украине для проведения переговоров