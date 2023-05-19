Лондон ввел санкции против ряда российских банков и крупных компаний

Великобритания анонсировала введение ограничительных мер в отношении 86 физических лиц, ассоциированных с Россией, включая компании из энергетического, металлургического, оборонного, транспортного и финансового секторов, пишет РИА Новости.

Под санкции попал ряд банков. Кроме этого, в санкционном списке оказались организации, связанные с российской государственной компанией по атомной энергии «Росатом», в том числе компания «Юматекс» и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Также санкции коснулись восьми компаний, работающих в сфере производства металлов.

Ранее Россия подчеркивала, что справится с санкционным давлением со стороны Запада, в то время как в западных странах растет критика неэффективности введенных санкций.