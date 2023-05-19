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FT: Уоллес прогнозирует большой конфликт с участием России и Китая к 2030 году

19 мая 2023 09:55
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Конец десятилетия может привести к более масштабному глобальному конфликту, включая Россию и Китай. Об этом предупреждает министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Он отметил, что мир становится все более опасным и неустойчивым, вопросы обороны играют все более существенную роль в нашей жизни. Уоллес акцентировал внимание на угрозе более широкомасштабного конфликта с Россией, усилении влияния Китая, а также об экстремистской активности в Африке.

Уоллес выступил за увеличение военных расходов Британии с 2,1% до 2,5% ВВП и заявил о готовности страны вступить в конфликт с противниками по всему миру. Пока невозможно предугадать, будет ли этот конфликт горячим или холодным, но тем не менее Уоллес призывает все страны мира быть к нему готовыми.

# Международная политика # Бен Уоллес

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