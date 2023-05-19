FT: Уоллес прогнозирует большой конфликт с участием России и Китая к 2030 году

Конец десятилетия может привести к более масштабному глобальному конфликту, включая Россию и Китай. Об этом предупреждает министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Он отметил, что мир становится все более опасным и неустойчивым, вопросы обороны играют все более существенную роль в нашей жизни. Уоллес акцентировал внимание на угрозе более широкомасштабного конфликта с Россией, усилении влияния Китая, а также об экстремистской активности в Африке.

Уоллес выступил за увеличение военных расходов Британии с 2,1% до 2,5% ВВП и заявил о готовности страны вступить в конфликт с противниками по всему миру. Пока невозможно предугадать, будет ли этот конфликт горячим или холодным, но тем не менее Уоллес призывает все страны мира быть к нему готовыми.