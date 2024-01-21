Гигин: на Ближнем Востоке будет расти конфронтация, неизбежно уменьшение влияния США
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Я не думаю, что руководство Ирана будет настаивать на большей осторожности. Опять-таки, они согласовывают свою политику. Возможность дальнейшего обострения диктуется не одной стороной. И «Хезболла», и хуситы в одностороннем режиме не будут увеличивать агрессию. Это произойдет при взаимном увеличении агрессии. Западные страны будут вести себя агрессивно. Вот эти страны шиитские, которые как бы объединены друг с другом, даже не страны, а группы, организации, будут повышать уровень агрессии со своей стороны. Это процесс, в котором участвуют две стороны, которые стимулируют друг друга. В одностороннем порядке они повышать агрессию не будут.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
Да, никто не заинтересован – ни Иран, ни США – в резком повышении ставок. Безусловно, это некий сигнал, который сейчас Вашингтон посылает, и посылает все-таки, видимо, неумело. Но это не означает незаинтересованность крупных игроков в прямом столкновении, что ситуация будет деэскалироваться. Нет, мы будем наблюдать в этом регионе, как и в других, рост конфронтации. Но тенденция неизбежна – уменьшение влияния США.
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