Гигин: на Ближнем Востоке будет расти конфронтация, неизбежно уменьшение влияния США

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):

Я не думаю, что руководство Ирана будет настаивать на большей осторожности. Опять-таки, они согласовывают свою политику. Возможность дальнейшего обострения диктуется не одной стороной. И «Хезболла», и хуситы в одностороннем режиме не будут увеличивать агрессию. Это произойдет при взаимном увеличении агрессии. Западные страны будут вести себя агрессивно. Вот эти страны шиитские, которые как бы объединены друг с другом, даже не страны, а группы, организации, будут повышать уровень агрессии со своей стороны. Это процесс, в котором участвуют две стороны, которые стимулируют друг друга. В одностороннем порядке они повышать агрессию не будут.