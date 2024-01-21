Третья мировая война уже идёт? Рассуждает Вадим Гигин

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

Все больше экспертов меняют картину того, что такое третья мировая война. Раньше была четкая программа третьей мировой войны – это прямое столкновение двух ядерных держав (скорее всего, СССР и США) с применением ядерного оружия с чудовищными последствиями для человечества. Сейчас все больше говорят о том, что, возможно, она уже идет. Когда мы заявляем «Она уже идет», это эмоциональная оценка. Мы видим нестабильность в мире. Эмоции должны все-таки обосновываться какими-то теоретическими заключениями, прагматическим анализом.

Мы можем сказать, учитывая, что активизировались конфликты везде, в самых неожиданных регионах. У нас в Папуа-Новой Гвинее недавно были столкновения даже. То есть третья мировая война как некий этап развития человечества, который будет означать конец гегемонии Запада, формирование нового мира, скорее всего, с несколькими центрами влияния как регионов со своими региональными державами пройдет через третью мировую войну, которая будет протекать или уже протекает в форме нескольких последовательных и одновременных крупных и более мелких локальных конфликтов, в некоторые из которых будут вовлечены крупные игроки, как, например, мы видим на примере украинского конфликта. С высокой степенью вероятности, риском применения ядерного оружия в одном из этих конфликтов. Эта картина третьей мировой войны, к сожалению. По итогам будет другой мир. Будем надеяться, более справедливый. Но уж точно более стабильный.

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