Гигин: мы сейчас наблюдаем кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
На самом деле, это такой тонкий клубок противоречий, который складывался не то что годами – столетиями – в регионе со своей историей. И вот когда туда влезли американцы, они его не просто разворошили, этот клубок интересов, они привели к нарастающему такому взрыву. И то, что мы сейчас наблюдаем, – это кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке, которая предполагала, что их лидерство обеспечит изоляцию любого их противника, создание проамериканской коалиции, которая позволит без большой войны быстро нивелировать влияние и контролировать все процессы.
Мы можем смело сказать, что сейчас США не контролируют процессы, в регионе происходит очевидно развал той системы международных отношений, которые пытались создать американцы, по крайней мере, последние 30 лет.
Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Я не думаю, что Соединенные Штаты были вообще заинтересованы в конфликте в секторе Газа. Это продукт деятельности других сил. США (то, что Вадим Францевич [Вадим Гигин – прим. ред.] говорил) создавали систему контроля над большим Ближним Востоком. Речь идет о горизонте планирования, который осуществлялся в начале 2000-х годов, даже отчасти в конце 1990-х годов – это план переобустройства большого Ближнего Востока с сегментацией больших государств со ставкой на секты, радикальные группы, для того чтобы сделать этот район хаотичным и контролировать эти хаотичные группы. Там же, кстати, была идея создания большого Курдистана, расформирования Ирака, Турции, Ирана. Были большие планы у них. Они практически полностью похоронены, США ушли де-факто из Ирака, Афганистана и присутствуют там очень символически, ситуативно.
И говорить о том, что палестино-израильский конфликт был выгоден Соединенным Штатам, думаю, что это неправильно. Скорей всего, это был для них страшный сон – то, что произошло. Почему они так включились в этот процесс? Тоже достаточно понятно. Потому что существует очень большое влияние этнических, еврейских групп, которые неоконсерваторы очень в значительной степени. Существует большой консенсус в американском политическом сообществе о том, что Израиль является старинным долгосрочным партнером США, поэтому они подключились достаточно бескомпромиссно, вопреки своим целям.
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