Гигин: мы сейчас наблюдаем кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

На самом деле, это такой тонкий клубок противоречий, который складывался не то что годами – столетиями – в регионе со своей историей. И вот когда туда влезли американцы, они его не просто разворошили, этот клубок интересов, они привели к нарастающему такому взрыву. И то, что мы сейчас наблюдаем, – это кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке, которая предполагала, что их лидерство обеспечит изоляцию любого их противника, создание проамериканской коалиции, которая позволит без большой войны быстро нивелировать влияние и контролировать все процессы.

Мы можем смело сказать, что сейчас США не контролируют процессы, в регионе происходит очевидно развал той системы международных отношений, которые пытались создать американцы, по крайней мере, последние 30 лет.